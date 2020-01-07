«أبوظبي للطاقة» تحصل على حلول من «ديجيتل 14»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أبرمت مؤسسة أبوظبي للطاقة، اتفاقية تعاون مع شركة «ديجيتل 14»، تنص على قيام الأخيرة - ديجيتل 14 - بتوفير حلول تقنية متطورة تسهم في تعزيز القدرات الرقمية لمؤسسة أبوظبي للطاقة ومجموعة الشركات التشغيلية المنضوية تحت مظلتها. وتشمل الجوانب الأخرى التي تغطيها الاتفاقية، العمل على إجراء تقييمات تقنية وتقديم برامج للتحول الرقمي من شأنها تلبية المتطلبات الأكثر أهمية لمؤسسة أبوظبي للطاقة.

وتسعى مؤسسة أبوظبي للطاقة من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من خدمات الاستشارات التقنية المتميزة التي توفرها ديجيتل 14، بما ينسجم مع حرصها المستمر على اعتماد قدرات رقمية وتقنية متقدمة تضمن للمؤسسة القيام بعملياتها بشكل سلس، وتوفير خدمات متميزة وعالية الجودة لعملائها. وتعتبر مؤسسة أبوظبي للطاقة من المؤسسات الرائدة في الإمارات، والتي تكتسب سمعة متنامية من خلال حرصها المستمر على تبني أحدث الحلول التقنية التي تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع متطلبات الأعمال وتحقيق الميزات التنافسية.

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