قطاع الشحن البحري وجهــود حمايــة البيــئة

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جوليان لي *

أصبح قطاع الشحن البحري العالمي أكثر جدية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. وسوف يلاحظ أولئك الذين يعيشون قريباً من خطوط الشحن المزدحمة، الفوائد الصحية نتيجة انخفاض الانبعاثات وانحسار ظاهرة الأمطار الحامضية مع دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2020.

إلا أن جزيئات الكبريت التي تنطلق من عوادم السفن تسهم في تعويض بعض الاحترار الناتج عن تشغيل السفن، وبالتالي فإن القواعد الجديدة قد تزيد أيضاً من احتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن الاحتباس الحراري والآثار السلبية الأخرى لانبعاث الغازات.

فاللوائح الجديدة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن ضمان شحن آمن وفعال في المحيطات النظيفة، تتيح معالجة المشكلة بواحدة من طريقتين. الأولى تلزم السفن باستهلاك وقود لا تزيد نسبة الكبريت فيه عن 0.5%، أي أقل من نسبة 3.5% المسموح بها حالياً خارج المناطق الخاضعة للتحكم في الانبعاثات. والثانية تفرض على السفن تركيب أجهزة تنقية لإزالة الكبريت من العادم.

والهدف من التغيير معالجة الآثار الضارة لقطاع النقل البحري، الذي يسهم بنسبة 13% من إجمالي انبعاثات أكسيد الكبريت سنوياً، على الصحة العامة. وسوف تخفض القواعد الجديدة كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من السفن بنسبة 75%. ويبدو أن ذلك سيخفض عدد الوفيات المبكرة الناتجة عن انبعاثات الكبريت من السفن، وفقاً لورقة عمل أعدها عام 2018 فريق من الباحثين من المؤسسات الأمريكية والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية. ومن المفترض أن تشعر المجتمعات المحلية في المناطق الساحلية في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية التي توجد فيه موانئ مزدحمة، أو تلك المناطق الواقعة على طرق التجارة البحرية الرئيسية، خاصة في الهند والصين، بمعظم تلك الفوائد الصحية. وقد لا يرى الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من السواحل في الولايات المتحدة أو أوروبا فرقاً كبيراً لأن السفن العاملة في تلك المناطق تطبق معايير أكثر صرامة تفرض عليها استهلاك وقود لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0.1% كحد أقصى.

لكن هذه الفوائد الصحية قد تتم على حساب التدهور الفعلي لتأثير الشحن البحري على المناخ. ذلك لأن الكبريتات الناتجة عن انبعاثات عوادم السفن لها أثر في خفض حرارة الكوكب قد يزول بزوالها.

فهباء الكبريت المنبعث من عادم السفينة يعكس الطاقة إلى الفضاء ثانية ويجعل الغيوم أكثر إشراقاً بحيث تعكس المزيد من أشعة الشمس المتساقطة على الأرض. وقد أوضح ميخائيل سفييف، أحد المشاركين في ورقة العمل، الأمر على النحو الآتي:

«تكون الغيوم التي تحتوي على العديد من القطرات الصغيرة «أكثر بياضاً» أي أنها أكثر صداً لأشعة الشمس من الغيوم التي تحتوي على عدد قليل من القطرات الكبيرة. والجسيمات التي تنشأ عن النشاط البشري صغيرة ومتعددة، فهي تجذب الماء وتشكل العديد من قطرات السحب الصغيرة فور انطلاقها لتشكل سحابة بيضاء. أما نقص جزيئات الكبريت التي تصل إلى قمم السحب فيحد من قدرتها على صد أشعة الشمس لأن قطرات السحابة ستصبح أقل عددًا وأكبر حجماً.

وينتج الجزء الأكبر من الأثر التبريدي لجزيئات الكبريت المنبعثة من عوادم السفن، عن تأثيرها في تشكيل السحب لأنه يمثل نسبة 92% من الحجم الكلي لها.

وهكذا ستعمل اللوائح الجديدة على تقليل تأثير التبريد من أسطول الشحن العالمي بنسبة 81%، وفقاً للدراسة. بينما لا يزيد الأثر المناخي للقواعد الجديدة التي تطبقها المنظمة البحرية الدولية هذا العام عن 3.8%.

إن لغز الكبريت هو مجرد جزء واحد من جهود المنظمة البحرية الدولية لتنظيف قطاع رئيسي مهم للحفاظ على تدفق التجارة العالمية، حيث تتدفق نسبة 80 % من التجارة العالمية عبر البحار. وقدرت دراسة نشرتها المنظمة عام 2014 حول انبعاث غازات الدفيئة، مساهمة القطاع عام 2012 عند 2.2 % من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ، وأن هذه الانبعاثات يمكن أن تزيد بنسبة تتراوح بين 50 % و 250 % بحلول عام 2050.

في عام 2018، اعتمدت المجموعة ومقرها لندن، استراتيجية للحد من تلوث غازات الدفيئة. والهدف من ذلك هو خفض كثافة الكربون في قطع الشحن العالمي بنسبة لا تقل عن 40 % بحلول عام 2030، ومواصلة الجهود لبلوغ نسبة 70 % بحلول عام 2050.

عندما يتعلق الأمر بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، يمكن تعويض بعض التأثيرات المناخية السلبية عن طريق التخفيض الموازي في الكربون العضوي وجزيئات الكربون الأسود من عوادم السفن، والذي يتميز بخصائص تسخين قوية. يحتوي الوقود منخفض الكبريت على عدد أقل من جزيئات الكربون السوداء، وتقوم أجهزة التنظيف بإزالتها إلى جانب الكبريت.

وخلصت الدراسة إلى أن عدم وجود مواصفات رسمية لوقود السفن قد يدفع مالكيها ومستأجريها إلى البحث عن طريقة لتقليص انبعاثات الكربون من عوادمها. لكن إلى أن يتم توفير معايير وقود السفن المطلوبة وتطبيقها عالمياً، سوف تبقى الجهود الفردية أو الفئوية الأمل الوحيد في خفض الانبعاثات.

* بلومبيرج