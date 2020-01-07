1.75 مليار تسهيلات ائتمانية لمشاريع الماء والغاز والكهرباء خلال 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت وتيرة تنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والغاز في دولة الإمارات منذ بداية العام 2019، الأمر الذي دفع الجهاز المصرفي لتقديم تسهيلات ائتمانية للقطاع بقيمة 1.75 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين.

وفي ظل زيادة حجم التمويلات المقدمة للقطاع فقد ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشاريع الماء والغاز في الدولة إلى 18.75 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بنمو نسبته 10.3% مقارنة مع نهاية العام 2018 وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

ويتضح من خلال تتبع مؤشر تمويلات مشاريع الماء والكهرباء والغاز في الدولة محافظته على نهجه الصاعد وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا النوع من المشاريع والتي تلعب دوراً رئيساً في إدامة عجلة التنمية في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

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ويأتي تواصل البنوك تمويل القطاع مواكباً لاهتمام الحكومة الاتحادية بتعزيز مرافق البنية التحتية في الدولة حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول تقدماً في مجال البنية التحتية على مستوى العالم.

وكان الربع الأول من العام الجاري شهد تقديم البنوك 1.4 مليار درهم لمشاريع الماء والكهرباء والغاز وهو ما رفع إجمالي الرصيد لهذه المشاريع إلى 18.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي. يشار إلى أن التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشاريع الماء والكهرباء والغاز شكلت نحو 1.2% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية كافة في دولة الإمارات مع نهاية الربع الثالث من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 1.565 تريليون درهم بحسب ما تظهره إحصائيات المصرف المركزي.

(وام)