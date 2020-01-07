التكنولوجيا والتنمية المستدامة

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فدا كبي*

توقعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في التقرير الذي أطلقته مؤخراً، أن يرتفع عدد المدن الضخمة التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة إلى 43 مدينة، بحلول عام 2030، كما توقع التقرير أن يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن بحلول عام 2050.

وبينما نواصل التقدم نحو عالم أكثر تمدناً، ما يؤدي إلى تزايد تأثيرات التغيير المناخي بشكل تدريجي، تزداد الحاجة لتسريع عملية تبني الرقمنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتتمتع الرقمنة بقدرة فائقة على تمكين القطاعات الصناعية الأخرى من المشاركة في عملية التنمية المستدامة، عبر التخفيف من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. ووفقاً لتقرير «خريطة النمو الأسي 2019»، تلعب الصناعة الرقمية دوراً محورياً في الحد من انبعاثات الكربون العالمية باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية في مجالات الطاقة والتصنيع والزراعة، واستخدام الأراضي والمباني والخدمات والنقل وإدارة المرور.

وفقاً لبحث أجرته «إريكسون»، يمكن لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15% تقريباً، بحلول عام 2030، بما يصل إلى نحو 10 جيجا طن من ثاني أوكسيد الكربون، أي ما يفوق البصمة الكربونية الحالية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين. ومن الأمثلة حول المجالات التي يمكن دعمها للمساهمة في التنمية المستدامة بواسطة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: النقل، الطاقة، الصناعات، والزراعة.

وتعمل «إريكسون» على استشراف المستقبل عبر التعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق تأثير برامجها ومبادراتها المشتركة في العديد من المجالات الحيوية كالتغير المناخي، والزراعة، والإدماج المالي، والاستجابة الإنسانية.

وتمتلك الابتكارات التكنولوجية القدرة على تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنتدى الإنساني العالمي، يتسبب التغير المناخي بوفاة نحو 300 ألف شخص كل عام، إضافة إلى خسائر اقتصادية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى المشاكل المتعلقة بالصحة، والإنتاجية الزراعية. ووفقاً لتقرير نُشر مؤخراً، فإن إفريقيا هي المنطقة الأكثر تعرضاً لمخاطر الجفاف والفيضانات.

ومع التسارع الملاحظ في تبدل الأحوال الجوية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتأثيرات تغير المناخ الأخرى، باتت معلومات قياس المناخ الدقيقة ضرورة استثنائية. من هنا يتعاون المبتكرون في «إريكسون»، والمعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (SMHI) باستخدام بيانات الموجات الملمترية لحل هذه المشكلة، في مبادرة فريدة يتم اختبارها حالياً في رواندا.

وباتت الخدمات المالية باستخدام الهواتف المتنقلة عوامل رائدة في إحداث التحول الرقمي حول العالم، حيث تعد شبكة الأموال المفتوحة رابطاً أساسياً بين القطاع المالي والاتصالات لتعزيز مزايا الإدماج التجاري والاجتماعي.

ويمكن باستخدام الخدمات المالية والمصرفية عبر الهواتف المحمولة، إجراء عمليات الدفع في أي مكان، وفي أي وقت، باستخدام أجهزتهم المحمولة المتصلة بالإنترنت. ويتيح ذلك للمستخدمين شراء المنتجات، أو الخدمات بسلاسة من دون الاضطرار إلى تسليم النقود فعلياً، أو استخدام بطاقة ائتمان. وباتت حرية تحويل الأموال وإنفاقها وتلقيها باستخدام الهاتف المحمول جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لمليارات الأشخاص .ويستخدم أكثر من نصف المستهلكين في إفريقيا اليوم، الخدمات المالية عبر الهاتف المتنقل باستخدام وسيط، بينما يستخدم نحو 20% الخدمات المالية عبر الهاتف المتنقل بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن الأشخاص غير المقيدين هم الأشخاص الأقل مشاركة في النظام المالي الرسمي، نظراً للعديد من العوامل، مثل بعد المسافات وعدم القدرة على توثيق هوياتهم، وفقاً لبيانات مختبر المستهلكين في «إريكسون». وزيادة الإدماج المالي من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية هي عنصر أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا. والقصة لا تنتهي هنا. فقد أصبحت خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول أداة أساسية لتغيير الحياة في جميع أنحاء إفريقيا.



* نائب الرئيس الإقليمي ورئيس قسم التسويق والاتصالات والاستدامة ومسؤولية الشركات في «إريكسون»