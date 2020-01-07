خدمة الوساطة التجارية في عجمان تحل 121 قضية خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان عدداً من الفعاليات والندوات القانونية خلال العام 2019 وذلك ضمن حرصها على نشر الوعي القانوني وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تعكس الأهداف الاستراتيجية لغرفة عجمان.

وأكد عبد الله عمر المرزوقي - المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية، أن غرفة عجمان حريصة على تقديم خدمات قانونية توفر بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تضمن حقوق الأطراف، موضحاً أن خدمة الوساطة التجارية خلال العام 2019 شهدت 121 قضية، لتسعى خلالها إدارة الخدمات القانونية إلى إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف وتضمن حقوقهم بأقل جهد ووقت وتكلفة، كما أفاد بأن خدمة الاستشارات القانونية التي توفرها الغرفة تحظى باهتمام من قبل الأعضاء.

وأكد أن «غرفة عجمان» حريصة على تنويع ندواتها القانونية ضمن سلسلة الندوات القانونية باعتبارها أداة توعوية لها دور في زيادة الوعي القانوني لقطاع الأعمال ومجتمع الإمارة ويقدمها نخبة من المختصين والمستشارين القانونيين وذوي الاختصاص.

وأشاد عبدالله المرزوقي بالتعاون الفعال في تنفيذ الندوات القانونية من قبل الجهات الحكومية والخاصة الأمر الذي يعكس أهمية الندوات ودورها في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي والتعرف إلى الحقوق والواجبات لقطاع الأعمال ككل.

وأكد أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية، أن «غرفة عجمان» نظمت خلال العام المنصرم 5 ندوات قانونية استهلتها بندوة قانونية ومالية بعنوان «الفحص الضريبي وما بعد الإقرار الضريبي» استفاد منها أكثر من 150 مشاركاً من رجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحاسبين والمحامين.

كما تم تنظيم ندوة بعنوان «قانون الإفلاس» والتي تناولت إعادة الهيكلة المالية والإعسار والآليات المستحدثة من جانب المُشرع الإماراتي لوقاية المشروعات والشركات التجارية من الإفلاس.

وجاءت الندوة الثالثة بعنوان «إدارة المخاطر الاقتصادية» للتعرف إلى أهم المخاطر الاقتصادية لعام 2019 على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى مستوى الحكومات، كما تم إلقاء الضوء على كيفية إدارة الفرص والاستجابة للمخاطر.

وتناولت الندوة القانونية «حقوق المساهمين في الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة» حقوق المساهمين في الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.

وختاماً وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، استضافت غرفة عجمان «مجلس 80060» إحدى مبادرات الوزارة والتي تعزز التواصل مع القطاع الخاص.

هذا وشهد العام 2019 توقيع اتفاقية تعاون مع «اي جي للاستشارات المالية» بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ فعاليات وندوات قانونية متخصصة في الفحص والإقرار الضريبي وغيرها من المجالات القانونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات.