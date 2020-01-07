33 مليار دولار سوق السجائر الإلكترونية العالمي في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة المنظمة لمعارض التدخين الإلكتروني «واي جوي» بأن أول معرض دولي للتبخير الإلكتروني (Vape Expo) في دبي سينطلق في الفترة من 18 إلى 20 مارس المقبل. وسيكون المعرض مخصصاً للتجار ولمؤسسات الأعمال يوم 18 مارس فقط، فيما سيفتح أبوابه للجمهور يومي 19و20 مارس.

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ومن المقرر أن تشارك في المعرض أكثر من 120 علامة تجارية عالمية، والموزعين المحليين في الشرق الأوسط.

ويتوقع «تيري هو»، مؤسس شركة «واي جوي» ومنظم أول معرض (Vape Expo) للتبخير الإلكتروني في الصين، أن تشهد الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط قريباً حقبة ذهبية جديدة لصناعة التبخير والتدخين الإلكتروني.

ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية وإحصائيات رابطة السجائر الإلكترونية الصينية، فقد بلغ حجم سوق السجائر الإلكترونية العالمي 33 مليار دولار في عام 2019 بزيادة سنوية بلغت 106.25%، أو ما يعادل 14 مرة منذ تطور الصناعة منذ عام 2012. أما السوق الصيني، فوصل حجمه إلى 7.87 مليار دولار عام 2019 بما فيها مبيعات التصدير البالغة 6.26 مليار دولار أمريكي. وتعتبر الصين مصدر أكثر من 90% من منتجات السجائر الإلكترونية في العالم، في حين بلغ حجم سوق الولايات المتحدة 16 مليار دولار في عام 2019.