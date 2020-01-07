أطباق نباتية صرفة على رحلات طيران الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت طيران الإمارات منذ مطلع العام، بتوفير خيارات نباتية صرفة لركابها. وعلى الرغم من أن هذه الأطباق النباتية كانت متوافرة عند الطلب المسبق على جميع الرحلات ودرجات السفر، إلا أنها المرة الأولى التي تتضمن قوائم الطعام خيارات نباتية كطبق رابع في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

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ويتاح هذا الخيار على رحلات الناقلة من دبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وأثيوبيا. واستجابة للطلب المرتفع، توفر طيران الإمارات طبقاً نباتياً في قائمة الدرجة السياحية على رحلاتها إلى أديس أبابا خلال يناير الجاري.

وقدّمت طيران الإمارات في السنة الماضية 345 ألف وجبة نباتية حسب الطلب لركاب رحلاتها. ولدى الناقلة ما يزيد على 170 وصفة نباتية وتقدم خلال شهر يناير الجاري خيارات إضافية.

وتتوافر الوجبات النباتية، بالإضافة إلى وجبات خاصة أخرى، في جميع الدرجات على رحلات طيران الإمارات ويمكن طلبها قبل 24 ساعة من موعد الرحلة. ويقوم طهاة وخبراء تغذية بتحضير الأطباق مع الحلويات النباتية. وتتوافر أيضاً الجبنة النباتية والشوكولاته النباتية.وتقدم طيران الإمارات أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً لركاب رحلاتها في جميع الدرجات.