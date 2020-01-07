شكرا لقرائتكم خبر عن "المجالس التصديرية" تعرض على وزيرة التجارة فرص فتح أسواق تصديرية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث المجالس التصديرية فى اجتماعها مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع يوم الخميس 9 يناير الجارى، عددا من الملفات الهامة لعل أبرزها خطة مصر التصديرية خلال العامين القادمين 2020-2021، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى المرتبطة ببرنامج المساندة التصديرية الجديد.

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، قال إن اللقاء المرتقب يشهد فتح عدد من الملفات المختلفة لعل أبرزها وضع المجالس التصديرية فى الفترة المقبلة ومدى استقلاليتها، وكذلك وفتح الأسواق التصديرية الجديدة التى تستوعب المنتجات المصرية، فى ظل اتجاه الدولة إلى تنمية قطاع الصادرات.

Advertisements

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن هناك ملاحظات عدة للمصدرين على برنامج مساندة الصادرات، لكننا ليس لدينا متسع من الوقت للمطالبة بالتعديل، كل ما نراه هو التأكيد على ضرورة وسرعة تنفيذ البرنامج الجديد، خاصة ما يتعلق بصرف متأخرات المصدرين، والتى كانت السبب الرئيسى فى الوصول إلى صياغة جديدة للمساندة التصديرية.

وأشار إلى أن اللقاء سيتطرق ايضا إلى ملف منظومة المعارض الخارجية لصياغة طريقة جديدة للتعامل مع هذا الملف والوصول إلى منظومة جديدة للمعارض بعد الاجتماع ومناقشة أهم النقاط التى تصل بنا إلى منظومة جديدة وفاعلة لملف المعارض الخارجية، خاصة وأنه شهد تأخر كبير خلال الفترة الماضية، لكن الوزيرة الجديدة تدخلت بقوة ولم تنتظر اجتماعات صندوق دعم الصادرات ولا وزارة المالية ولكنها تدخلت لدى رئيس الحكومة وحصلت على موافقة بـ 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى الجارى.

وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.