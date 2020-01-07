شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 700 جنيه دون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات، بعد ارتفاع كبير شهده المعدن النفيس بقيمة 15 جنيها للجرام فى التعاملات الصباحية، عقب صعود أوقية الذهب لأعلى مستويات فى قرابة 7 سنوات، لتصل الأوقية إلى 1579 دولار، إلا أنها تراجعت إلى 1563 دولار بسبب اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى:

عيار 18 سجل مساء اليوم 600 جنيه للجرام

عيار 21 سجل مساء اليوم 700 جنيه للجرام

عيار 24 سجل مساء اليوم 800 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5600 جنيه

أوقية الذهب 1563 دولارا

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بدوره، قال الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للذهب، إن أسعار الذهب عالميا سجلت أعلى مستوياتها بفضل الاضطرابات بين أمريكا وإيران واشتعال منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المعدن الأصفر حقق أفضل أداء له فى نحو عشر سنوات، وسجلت الأوقية ارتفاعات كبيرة مع التوتر العسكري واغتيال قائد ايراني مما يشير إلى استمرار صعود الذهب.

وقال لـ"الخليج 365"، إن عام 2020 هو عام صعود الذهب لتستمر موجة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس بالعام الماضي، حيث ربح 19% خلال عام 2019، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى، لكن الفترة الحالية ومع التصعيد المستمر في الشرق الأوسط فإن الارتفاع في الذهب لا يمكن التنبؤ بفترة استمراريته.

وبشأن أسباب الإقبال على شراء الذهب، يرى انطون أن الذهب بديلا استثماريا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، مشيراً إلى أن حالة ترقب المستثمرين التطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن سبب هبوط الأسعار هو اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح

وفيما يتعلق بحركة أوقية الذهب خلال الأسبوع الجارى، أكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن التكهن حول أي سعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، ومرتبط بطلب المستثمرين، إضافة إلى تأثره بأى حدث عالمى.