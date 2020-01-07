شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات كبار الملاك.. الخليج للتدريب تمتلك 16.31% من وحدات صندوق الراجحي ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خاص -أخبار اليوم: أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" وقوع تغيرين في ملكية كبار الملاك في جلسة الخميس الماضي الموافق 2 يناير 2020، وكانا في صندوق الراجحي ريت.

حيث قامت شركة الخليج للتدريب بشراء 16.31% أو ما يعادل 19.9 مليون وحدة من وحدات الصندوق البالغة 122.2 مليون وحدة.

وتبلغ القيمة السوقية لملكية الخليج للتدريب في الصندوق 193.72 مليون ريال، وفقا لسعر إغلاق الصندوق اليوم البالغ 9.72 ريال.

ولا تمتلك الخليج للتدريب نسباً تزيد عن 5% في أي من الشركات المدرجة بالسوق السعودية، وفقا للتغيرات اليوم.

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وكانت شركة الراجحي المالية، مدير صندوق الراجحي ريت، قد أعلنت الشهر الماضي، عن مشاركتها في الطرح العام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت بمبلغ 30 مليون ريال بما يعادل 20.23% من حجم الطرح العام النقدي المتاح للجمهور.

ومن المُقرر أن يكمل مدير الصندوق عملية الاستحواذ على ثلاثة عقارات تعليمية من شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال إصدار وحدات جديدة من صندوق الراجحي ريت كإشتراك عيني وسداد المبلغ المتبقي نقداً من خلال المبلغ المتحصل عليه من عملية الطرح العام والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وسيتم بدء تداول وحدات صندوق الراجحي ريت الجديدة بالسوق المالي السعودي اعتباراً من غد الثلاثاء، بحسب بيان لـ"تداول".

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