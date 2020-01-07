شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها وتُنهي اتتعاملات على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاهل المستثمرون التوترات بالشرق الأوسط حيث تخلصت "وول ستريت" من الخسائر التي سجلتتها في بداية تعاملات الإثنين وأغلقت الجلسة على ارتفاع مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع الطاقة.



يأتي ذلك مع استمرار المخاوف بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ شن أمريكا غارة جوية بطائرة دون طيار استهدفت الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" وادت إلى مصرعه في العراق.



وأكد الرئيس "دونالد ترامب" على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية حال تخليها عن بنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين دول الغرب عام 2015.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.4% وأغلق عند 63.27 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 0.4 مغلقا عند 68.91 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.7 دولار وأقل سعر عند 68.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 28703 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 28708 نقاط وأقل مستوى عند 28418 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 50 نقطة) على 9071 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9072 نقطة وأقل مستوى عند 8943 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3246 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3247 نقطة وأقل مستوى عند 3214 نقطة.