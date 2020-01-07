شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تواصل تراجعها من اعلى مستوى في 16 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات الإثنين بفعل عمليات جني أرباح ومبيعات فنية من أعلى مستوى في ستة عشر شهراً سجلته السلعة الزراعية في بورصة "شيكاغو" للسلع خلال الأسبوع الماضي.



ويتطلع المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع نحو صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لمعرفة بيانات الطلب والمعروض من المحاصيل وحالة الإنتاج.

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وتتزامن الضغوط على أسعار القمح والذرة أيضاً مع التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في غرة جوية أمريكية.



وتتزايد المخاوف بشأن صادرات أمريكا من القمح إلى دول شرق أوسطية عقب الغارة الجوية ضد الجنرال الإيراني الأمر الذي ضغط على الأسعار.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 5.50 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى في نحو عشرة أيام، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.55 دولار وأقل سعر عند 5.46 دولار.