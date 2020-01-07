شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق قرب حاجز 300 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الإثنين مواصلاً مكاسبه التي بدأها في الشهر الماضي وبلغ بها مستويات قياسية متوالية حتى تجاوز حاجز 300 دولار للمرة الأولى في تاريخه.



ويتوقع محللون إسراع "آبل" في طرح جوال "آيفون" يدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس "5 جي" في وقت أقرب مما يتوقع الكثيرون.



يأتي ذلك وسط تنافس من جانب شركات تكنولوجيا عالمية على رأسها "هواوي" الصينية و"سامسونج" الكورية الجنوبية لطرح جوالات داعمة لهذه التكنولوجيا الواعدة.

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رغم هذا، يرى مراقبون أن "آبل" سوف تفوز في سباق الأجهزة الداعمة لشبكة اتصالات الجيل الخامس نتيجة التأني وعدم التسرع، بينما حاولت شركات أخرى التواجد أولا، لكن سرعان ما اكتشفت بعض الخلل.



مثال على ذلك، طرحت "سامسونج" العام الماضي جوالها "جالاكسي فولد" القابل للطي، لكنها ألغت طرحه في الأسواق وسحب ما طرح منه بعد اكتشاف بعض العيوب الفنية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الإثنين عند 299.8 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 299.9 دولار وأقل سعر عند 292.7 دولار.