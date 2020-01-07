شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يرتفع مع الإعلان عن خطة لدعم التمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الإثنين عقب الكشف عن خطة لدى الشركة من أجل دعم تمويلها وتقليل الخسائر المرتبطة بأزمة طائرات "737 ماكس".



كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن "بوينج" الأمريكية تدرس طرح سندات لجمع تمويل وزيادة السيولة في جعبتها.



وأضافت المصادر أن ذلك لا يعني نفاد السيولة من خزائن "بوينج"، فقد امتلكت الشركة في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر/أيلول نحو عشرين مليار دولار كسيولة وتمويل.

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رغم ذلك، فإن الخسائر والتكلفة التي تتكبدها "بوينج" مع استمرار ازمة وقف تحليق وإنتاج طائرات "737 ماكس" تتزايد بشكل مستمر.



كانت طائرتان من طراز "737 ماكس" قد سقطتا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 وفي مارس/آذار عام 2019 الأمر الذي دفع دول العالم لوقف تحليقها حتى يومنا هذا، كما أقال مجلس الإدارة المدير التنفيذي السابق "دينيس مويلينبيرج" من منصبه في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 0.3% إلى 333.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 334.8 دولار وأقل سعر عند 327.8 دولار.