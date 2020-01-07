شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق قرب أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مدعومة بالطلب من المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية وثقافية واستراتيجية لو أقدمت طهران على تهديد أو مهاجمة أي مصالح للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

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كما أكد "ترامب" على أن بلاده لن تسمح مطلقا لإيران بامتلاك سلاح نووي عقب إعلان طهران عدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي المبرم أثناء فترة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" عام 2015.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% على 18.179 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.55 دولار الذي يعد الأعلى منذ أواخر سبتمبر/أيلول، بينما سجل أقل سعر عند 18.045 دولار.