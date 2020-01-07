شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعمٍ من انتعاش القطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مدعوما بصدور بيانات اقتصادية إيجابية تتعلق بانتعاش القطاع الخدمي، وذلك رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.



واظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي البريطاني إلى 50 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا طفيفا إلى 49.1 نقطة فقط.



وفي سياق آخر، هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتدمير 52 موقعاً استراتيجيا وعسكريا وثقافيا في إيران لو هاجمت أو هددت الأخيرة أي مصالح تخص الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

Advertisements



وصرح "ترامب" أيضا بأن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران سلاحا نوويا بعد تهديدها بعدم الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع دول غربية عام 2015.



جاءت هذه التهديدات بعد استهداف واشنطن الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" بغارة جوية في العراق أدت إلى مقتله.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول االساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.316، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3174 وأقل سعر عند 1.3064.