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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للجلسة التاسعة على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين للجلسة التاسعة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2018، وذلك في ظل تراجع الدولار وإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس.
يأتي هذا وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.1% أو 16.40 دولار إلى 1568.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من أأبريل/نيسان عام 2013، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1590.9 دولار وأقل سعر عند 1562.3 دولار.
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