شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج تتجاوز التوترات ..وتنهى تعاملاتها بالمنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت بورصات الخليج، التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وارتفعت كافة الأسواق، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بدعم مباشر من قطاع البنوك، الأعلى وزناً بالمؤشر، كما دفع نفس القطاع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت بالمنطقة الخضراء.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحاً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8206.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.79% خاسرا 257.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6552.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 157.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 65 شركة، فيما تراجعت 120 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.38%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.86%، ثم مجموعة الحكير نسبة 7.99%، ثم أم آى سى بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.96% ثم مهارة بنسبة 4.82%، ثم أنعام القابضة بنسبة 3.07%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 7 قطاعات مدفوعة بصعود قطاعى النفط والغاز والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحاً 25.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.42 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 29.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6721.30 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% رابحاً 18.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4797.81 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 160.3 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار كويتى عبر 8640 ألف صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.60%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.32%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، فقطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.17%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 10.75%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.92%، ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 6.89%.

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وأظهرت تعاملات البورصة الكويتية فى عام 2019، توجه المستثمرين الأجانب إلى الشراء، حيث بلغ صافى استثماراتهم بنهاية الفترة 600.013 مليون دينار بما يعادل 2 مليار دولار فى جانب الشراء.

وبحسب البيانات المُتاحة على موقع البورصة، بلغت حصيلة مشتريات الأجانب (أفراد - مؤسسات وشركات - صناديق - محافظ عملاء) بالبورصة الكويتية فى العام الماضي، نحو 1.47 مليار دينار؛ مقابل 870.25 مليون دينار قيمة المبيعات خلال الفترة.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% رابحاً 8.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1584.14 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.5 مليون سهم بقيمة 455.8 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 37.61% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.51%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.06%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% رابحاً 8.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2693.17 نقطة، مدفوعا بصعود القطاعات القيادية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 92.2 مليون سهم محققة ما قيمته 113.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2409 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.10%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.62%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 2.35%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.22%.