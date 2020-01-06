شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: المجموعة الوزارية تركز على إزالة كافة العقبات أمام رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غرضه إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار خاصة ما يتعلق بتخصيص وترخيص المشروعات، لافتًا أن الوزارات التى يضمها التشكيل تمتلك الأراضى وتمنح التراخيص للمستثمر، وبالتالي هذا يساهم فى الإسراع فى تلك الإجراءات فور تاسيس الشركات فى مراكز خدمات المستثمرين.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضواً ومقرراً)، وتجتمع اللجنة مرة شهرياً علي الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرةً.

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أضاف المصدر، أن رئيس هيئة الاستثمار سيقوم بعرض كافة المشروعات الاستثمارية الجديدة وطلبات المستثمرين على تلك المجموعة ، مما يساهم فى سرعة الإنجاز ،وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

جدير بالذكر أن مرحلتي تخصيص الأراضى وترخيصها بمعرفة الوزارات المعنية يستغرق وقتًا طويلًا، مما يمثل عائقا امام جذب الاستثمار بشكل كاف .