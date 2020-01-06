شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 5ر6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر6 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 5ر3 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 721ر13%، وبلغ أعلى سعر 75ر13%، وأقل سعر 65ر13%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 771ر13%، وبلغ أعلى سعر 85ر13%، وأقل سعر 6ر13%.