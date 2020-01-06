شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6- 1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-1-2020، وذلك بعدما تراجع مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 28.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.061 مليار جنيه.



إيقاف تداول 51 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 51 شركة لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بنسبة 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 51 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 51 شركة لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بنسبة 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، حديد عز، ارابيا انفستمنتس هولدنج، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، المصرية للمنتجعات السياحية، بالم هيلز للتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الحديد والصلب المصرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رمكو لإنشاء القرى السياحية، القاهرة للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصينى، المجموعة المصرية العقارية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لصناعة الورق-راكتا، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سب مصر، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، جى بى اوتو، العربية لحليج الأقطان، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الدولية للمحاصيل الزراعية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، دايس للملابس الجاهزة، ليسيكو مصر، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، جنوب الوادى للأسمنت، العربية وبولفار للغزل والنسيج-يونيراب.

وتم أيضاً إيقاف تداول؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المهندس للتأمين، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر للألومنيوم، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الألومنيوم العربية، العبور للاستثمار العقارى، حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية الغذائية-فوديكو، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية. البورصة تخسر 5.3 مليار جنيهقلصت البورصة المصرية، من خسائرها الصباحية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.730 مليار جنيه. البورصة تخسر 5.3 مليار جنيهقلصت البورصة المصرية، من خسائرها الصباحية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.730 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 156.6 مليون ورقة مالية بقيمة 564.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.09%، والعرب على 7.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.33%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 32.2 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 559.4 ألف جنيه، 14.1 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 15266 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4969 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 1313 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 0.242 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 83.33%

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- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 10.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 1.593 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.91%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.83%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.36%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 4.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز إغلاق 8.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.13%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 21.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 32.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%

- ليسيكو مصر إغلاق 2.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.65%