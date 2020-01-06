شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم الاثنين.. وحدة خاصة لرعاية المستثمرين المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها الاتفاق على إنشاء وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بالهيئة تقوم باستقبال المصريين المقيمين بالخارج المهتمين بالاستثمار فى مصر وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة لهم من خلال مركز خدمات المستثمرين، وتشمل تلك الخدمات إنهاء إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وإصدار كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل من خلال ممثلين عن أكثر من 66 جهة يتبعون 27 وزارة، ومجموعة من الأخبار الاقتصادية وهي.

محمد عبد الوهاب: إنشاء وحدة خاصة لرعاية المستثمرين المصريين بالخارج

التقي المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج.

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك غدا بمناسبة عيد الميلاد

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020".

رصيف سوميد البحرى بوابة مصر لمركز إقليمى لتداول وتخزين المنتتجات البترولية

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يتماشى الاستمرار فى تنفيذ توسعات جديدة بالبنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود وتطويرها ورفع كفاءتها وإضافة طاقات جديدة لها مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق طفرة فى البنية الأساسية.

البورصة تقلص خسائرها الصباحية بختام التعاملات..و"إيجى إكس 30" يهبط 0.53%

قلصت البورصة المصرية، من خسائرها الصباحية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.730 مليار جنيه.

زكى عابدين: ننتهى من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية فى يونيو المقبل

قال أحمد زكى عبدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، فى لقاء صحفى اليوم على هامش توقيع تعاقد مع شركة اورنج مصر لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية، إن هذا التعاقد سوف يثمر عن نتائج طيبة.

الرقابة المالية: لجنة لتحديد آليات تنفيذ قرار تحديد نسبة عمولات وسطاء التأمين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل لجنة تمثل كافة أطراف صناعة التأمين، لوضع آليات وموعد لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019، الخاص بتحديد نسبة عمولات وسطاء التأمين، وتحديد البيانات المطلوبة بما يحقق فلسفة الهيئة من إصدار القرار.