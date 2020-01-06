شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض في ظل استمرار القلق المتصاعد حيال إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار عدم اليقين والمخاوف في الأسواق بشأن التوترات بالشرق الأوسط وتصاعد التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران.



جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية بالعراق أمر بها الرئيس "دونالد ترامب".

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هذا، وقد أكد الرئيس الأمريكي "ترامب" اليوم على أن بلاده لن تسمح مطلقاً لإيران بامتلاك أي سلاح نووي، وذلك بعد إعلان طهران عدم التزامها بشروط الاتفاق النووي المبرم مع قوى غربية عام 2015.



وأضاف "ترامب" أنه حال إقدام طهران على تنفيذ هجمات او تهديدات لمصالح أو قواعد تابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فسوف ترد أملاريكا بضرب 52 هدفاً عسكريا واستراتيجيا وثقافيا في قلب إيران.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.