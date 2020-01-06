شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط تحت الضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية ليتحرك دون مستوى 63.30، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق اليومي دون هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 60.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما التداول فوق 63.30 مطلوب لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 66.60.

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