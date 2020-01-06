شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه..و"برنت" أدنى 69 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل تواصل القلق بالأسواق عقب الغارة الجوية الأمريكية الت استهدفت أحد القادة العسكريين الإيرانيين في بغداد وأسفرت عن مصرعه.



وتوالت التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل "قاسم سليماني" في الغارة الأمريكية التي أمر بها الرئيس "دونالد ترامب".



وصرح "ترامب" اليوم بأن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران سلاحا نوويا بعد تهديد الأخيرة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق النووي المبرم مع الغرب عام 2015.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 63.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.35 إلى 68.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.7 دولار وأقل سعر عند 68.5 دولار.