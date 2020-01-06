- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه..و"برنت" أدنى 69 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل تواصل القلق بالأسواق عقب الغارة الجوية الأمريكية الت استهدفت أحد القادة العسكريين الإيرانيين في بغداد وأسفرت عن مصرعه.
وتوالت التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل "قاسم سليماني" في الغارة الأمريكية التي أمر بها الرئيس "دونالد ترامب".
وصرح "ترامب" اليوم بأن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران سلاحا نوويا بعد تهديد الأخيرة بعدم الالتزام بشروط الاتفاق النووي المبرم مع الغرب عام 2015.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 63.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 0.35 إلى 68.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.7 دولار وأقل سعر عند 68.5 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يقلص مكاسبه..و"برنت" أدنى 69 دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.