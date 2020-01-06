شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض في ظل الطلب على عملات الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم وسط عزوف عن عملات السلع وإقبال على عملات الملاذ الآمن نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



ولا يزال القلق يهيمن على الأسواق بعد مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية استهدفته بالعراق بأمر من الرئيس "دونالد ترامب".



وحدث تراشق في التصريحات بين الولايات المتحدة والصين وتهديدات بضرب أهداف ومصالح تابعة لهما بالتزامن مع محاولات بعض الأطراف الدولية التدخل لتهدئة الأوضاع.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه حال إقدام طهران على الهجوم أو تهديد مصالح للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فسوف تدمر واشنطن 52 هدفا استراتيجيا وعسكريا وثقافيا ذات أهمية في إيران.



وأكد "ترامب" اليوم على "تويتر" بأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بامتلاك إيران أي سلاح نووي، وذلك في أعقاب إعلان طهران عدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع دول غربية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6932، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6959 وأقل سعر عند 0.6925.