حملات لمتابعة التزام محطات الوقود بتركيب شاشات الأسعار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات، للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض الكترونية، تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON91 / RON95) إضافة إلى الديزل والكيروسين.

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وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضا أو ارتفاعا.

وكانت الوزارة قد وجهت سابقا جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الالكترونية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب الشاشات. وتهيب وزارة الشؤون البلدية والقروية بالجميع للإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

أبرز الأهداف: