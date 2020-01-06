إنجاز 11 ألف دعوى من قضايا تجارية مقيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنجزت المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة نحو 11425 دعوى من القضايا التجارية المقيدة خلال العام الحالي 1441، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل.

وأظهرت الإحصائية أن منطقة الرياض تصدرت قائمة القضايا بنحو 5887 قضية، تليها مكة المكرمة بـ 4839 قضية، ثم الشرقية بـ 2450 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 717 قضية.

وعززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخا اقتصاديا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

أبرز المناطق

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الرياض 5887 قضية

مكة المكرمة 4839

المدينة المنورة 717

الشرقية 2450

القضايا التجارية المنجزة 11,425 قضية

الفترة خلال العام 1441