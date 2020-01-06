توافق المشروع مع رؤية 2030 شرط للالتحاق بـ«نصنع»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت غرفة الشرقية بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس، لقاءاتها المباشرة مع المتقدمين للالتحاق ببرنامج «نصنع»، الذي يهدف لمساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشاريعهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة، واستمرت لمدة يومين، بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وركزت اللجنة المعنية بهذه المقابلات على عدد من المعايير تضمنت: امتلاك صفات الريادي الناجح، والمعرفة العلمية أو المهنية في المجال، والخبرة العملية في المجال، والأهداف الاستراتيجية للمشروع، وأثر المشروع على الاقتصاد من عدة جهات منها: توطين المنتجات، وفرص التصدير، وتلبية احتياج السوق، وما ينطوي عليه من جوانب الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى توافق المشروع مع توجهات رؤية المملكة 2030.

ويأتي البرنامج بهدف مساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشاريعهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج التدريبية المنتهية بإنشاء مصانع لخريجي البرنامج، ويخضع المقبولون أثناء فترة التدريب لـ200 ساعة تدريبية، على أيدي طاقم تدريبي محترف من أصحاب الكفاءة المؤهلين والمتمرسين لتنفيذ البرامج التدريبية الاحترافية، وخبراء بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ويمتلكون القدرة والإمكانات على متابعة خريجي البرنامج وتزويدهم بالنصائح والإرشادات اللازمة بعد بداية المشروع وأثناء مرحلة العمل.

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ويقدم البرنامج خدمات متعددة خلال انعقاده، يستعرض خلالها خدمات التأسيس والتمويل، ويمنح المتدرب في نهاية البرنامج الشهادة الاحترافية لتأهيل المستثمر الصناعي ويكون ضمن المؤهلين للحصول على دعم من برنامج «نساند» في شركة سابك لبناء مصنعه الخاص.

وكانت الغرفة عقدت ضمن خطط التعريف بالبرنامج محاضرات تعريفية عدة استهدفت الراغبين في بدء مشاريعهم الصناعية لتزويدهم بالخدمات المقدمة من البرنامج، وشرح آلية المشاركة وأبرز المحاور الرئيسة للبرنامج مثل: أنواع المحاسبات والسجلات المحاسبية، وميزان المراجعة ودليل الحسابات بالمنشآت الصغيرة، والمؤشرات المالية لقياس ربحية المشروعات وتصنيف الأصول وإعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية وإجراءات الترخيص وصياغة العقود، وأنظمة المشتريات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.

يذكر أن الغرفة، وسعيا لنشر ثقافة العمل الحر، تصمم هذا البرنامج بهدف تأهيل الشباب الراغبين في العمل في المجال الصناعي، حيث يستهدف عددا من الشباب ممن لديهم القدرة والكفاءة لتأسيس مصانع صغيرة ومتوسطة بشكل منظم واحترافي، كما يمدهم البرنامج بالمهارات الفنية والإدارية والمعلومات اللازمة، ويغطي الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والقانونية ودراسة الجدوى، ويحصل كل مشارك يستوفي الشروط على شهادة اجتياز فترة التدريب.

6 معايير

امتلاك صفات الريادي الناجح المعرفة العلمية أو المهنية في المجال الخبرة العملية في المجال الأهداف الاستراتيجية للمشروع أثر المشروع على الاقتصاد توافق المشروع مع توجهات رؤية 2030