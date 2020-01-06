68 % من إيداعات ديسمبر لمستفيدي «سكني» تذهب للعسكريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

فيما أودع صندوق التنمية العقارية 1.69 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر ديسمبر 2019، كانت حصة مستفيدي مبادرة دعم العسكريين من إجمالي الإيداعات 68%.

وأفاد المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أمس، بأن 306 ملايين ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما قدم 1.15 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و237 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2019 بلغ نحو 13.15 مليار ريال، واستحوذت مبادرة دعم العسكريين على 9.5 مليارات ريال، بينما بلغ دعم « التمويل المدعوم» 2.4 مليار ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.21 مليار ريال.

ولفت إلى أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين وحجم المبالغ المودعة شهريا يؤكد حرصه على استمرارية الدعم للمواطنين بما يحقق أهدافه في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، مؤكدا أن تحول الصندوق في عام 2017م من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

Advertisements

وأكد العصيمي اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مشيرا إلى أن تنوع البرامج والمبادرات والخدمات أسهم في توفير عدد من الخيارات والحلول السكنية أمام المستفيدين للحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية، وأكثر من 30 خدمة الكترونية إضافة إلى خدمة منصة المستشار العقاري ومركز الاتصال وأجهزة الخدمات الذاتية وضعت جميعها في خدمة المواطنين لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم للحصول على القرض العقاري المدعوم.

إجمالي دعم عقود التمويل العقاري

يونيو 2017 حتى ديسمبر 2019

13.151 مليار ريال