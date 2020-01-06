تطوير مشروع إسكان عرعر من متحصلات رسوم الأراضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصص برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان مبلغ 1.14 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر.

وأوضح البرنامج في بيان أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وتنص المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها».

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وأكد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علما بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

تطوير مشروع إسكان عرعر

1,138,173 ريالا

المصدر: رسوم الأراضي البيضاء

الهدف : استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر

برنامج الأراضي البيضاء يطبق في

الرياض، جدة، حاضرة الدمام، مكة المكرمة

في المدن الأربع 4500 أمر سداد