شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أورنج: 135 مليون دولار تكلفة مركز بيانات العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر، إن دور شركة أورنج فى مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية، قائم على التعامل مع البيانات، إذ يقيم العالم الدول على حجم البيانات وطريقة التعامل معها، مؤكدا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يعد نقلة نوعية وفكرية حيث يتم العمل هناك بطريقة مختلفة تعتمد على البيانات للمتوفرة ودور الشركة يتعلق بطريقة التعامل معها.

وأضاف أن الشركة دخلت هذا المشروع ضمن تحالف ضخم يضم دل اى أم سي و سيسكو و اريكسون، بالإضافة إلى شركات متخصصة بمجال السوفت وير، مؤكدا إن هناك فرصة لدخول شركات أخرى للتعاون معنا فى إدارة هذا المركز الضخم ألذى تصل تكلفته إلى 135 مليون دولار.

وتابع بالقول:"أنه سيتم تعيين عمالة جديدة بهذا المركز، بالإضافة إلى جلب خبرات جديدة من الخارج للمساعدة فى إدارة وتشغيل المركز، مضيفا أن الشركة لديها نحو 2500 بمركز مماثل لها فى مصر من ضمن 4 مراكز موجودة فى العالم.

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وقال الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر، إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى لمركز البيانات ألذى سيتم إقامته فى العاصمة الادارية الجديدة فى غضون عام يليها المراحل الأخرى.

وكانت اورنج قد رصدت نحو 4 مليارات جنيه لتطوير الشبكة العام المقبل، 90% منها توجه فى أعمال تطوير وتحديث الشبكة لخدمة العملاء، بالإضافة إلى توجيه جزء كبير من استثماراتها فى عمليات نقل البيانات والتى تشهد نموا كبيرا.

ويصل عدد عملاء اورنج أسرع شبكة فى نقل البيانات بمصر إلى نحو 31 مليون عميل من نحو 95 مليون عميل للمحمول فى السوق المصرى.

كانت شركة اورنج قد كشفت بوقت سابق عن عدد من الحلول الذكية التى توضح إمكانية تطويع التكنولوجيا لخدمة المواصلات والتكدس المرورى و التى تعد إحدى الركائز الأساسية لقيام المدن الذكية المتطورة، ذلك بالإضافة إلى دور اورنج فى التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، كما أبرمت عدة اتفاقات وبروتوكولات تعاون وبدأت تنفيذها مع وزارات الاتصالات والتضامن الاجتماعى وغيرها من الجهات الحكومية والشركات الكبرى.