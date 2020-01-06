شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الأول في السوق المصرفية في القروض المشتركة لعام 2019 وفق بلومبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال عام 2019، حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن دوره كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة، وحصد البنك الأهلي المصري أيضا على المركز الثالث علي مستوي قارة أفريقيا والسابع في منطقة الشرق الأوسط عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية وذلك لقيامه بإدارة وترتيب أهم الصفقات التمويلية من حيث المبالغ والعدد.

واستطاع البنك الاهلي المصري إدارة تسعة صفقات بقيمة 51 مليار جنيه مصري وحصة سوقية وصلت إلى 8.14% من إجمالي القروض المشتركة في قارة أفريقيا، علماً بأن البنك الاهلي المصري قد قام بترتيب وتسويق وإدارة أهم الصفقات التمويلية خلال الثلاث سنوات السابقة بإجمالي قيمة 242 مليار جنيه مصري متصدراً السوق المصرفي المصري.

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ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري علي ان هذا النجاح يأتي بسبب اهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة. مؤكدا على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية مما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل. ومن ناحية أخري، شدد عكاشة علي أهمية تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية حيث أن البنك يهتم بتدريب العاملين علي أحدث الأساليب العالمية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة.

وأعرب يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا والذي يعد تتويجا للجهد المبذول واستكمالا لخطط البنك والتي تهدف إلى الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر، مؤكدا على ان هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

كما صرح شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والتفاهم والتناغم بين كافة البنوك.