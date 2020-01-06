شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجية العامة" توقع عقد تأمين شامل لأسطول مركبات شركة "الجبر للتمويل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن توقيع عقد تأمين شامل لأسطول المركبات مع شركة الجبر للتمويل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تصل لأكثر من 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام المالي 2018.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بتقديم خدمات التأمين الشامل لأسطول المركبات لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من الأول من يناير 2020.

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ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثراً مالياً إيجابياً على النتائج المالية للشركة للعام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى تحسن أداء المحفظة التأمينية ينسبة 156%، ذلك على الرغم من انخفاض ارباح الاستثمارات بنسبة 344%.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.