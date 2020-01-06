شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على تراجع بفعل توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات جلسة اليوم في ظل ارتفاع وتيرة القلق بشأن الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية.



وهددت الحكومة الإيرانية بالرد بقوة على مقتل "سليماني" في غارة جوية أمريكية استهدفته بالعراق، وصرح قائد ما يعرف بـ"فيلق القدس" الذي تولى المنصب بعد "سليماني" بأن طهران ستنهي وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



وزادت التهديداتت المتبادلة بين البلدين حيث صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه حال هجوم طهران على أي قواعد أو مصالح أمريكية، فإن واشنطن سوف تستهدف وتدمر 52 موقعاً في إيران تشمل وحدات عسكرية ومراكز ثقافية هامة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 125 نقطة) على 28509 نقاط، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 8994 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 3226 نقطة.