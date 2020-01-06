شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض متأثرة ببيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم متأثرةً بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين جددت المخاوف حيال الطلب على المعادن الصناعية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وتستعد الولايات المتحدة والصين للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري الأمر الذي يعني هدوء التوترات بين البلدين وانتعاش الطلب على السلع والمعادن مجددا.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الصين إلى 52.5 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 53.2 نقطة.



ويرى محللون أيضا أن أسعار النحاس لا تزال تحت الضغوط والتذبذبات نتيجة الارتفاع القوي في أسعار النفط حيث أنه يسهم في زيادة تكلفة الإنتاج على شركات التعدين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 277.6 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 279.5 دولار وأقل سعر عند 276.4 دولار.