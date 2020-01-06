شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى بالقاهرة: ندرس نقل السفارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتييه، تعليقا على توقيع "اورنج مصر"، عقد إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية، إنه مشروع هام للحكومة الفرنسية، ويأتى ذلك فى إطار مناقشات ومحادثات تمت بين البلدين للاتفاق حول هذا المشروع الضخم و التى تشارك به شركة أورنج الفرنسية، وحول إمكانية نقل السفارة الفرنسية إلى العاصمة الإدارية، أوضح فى مؤتمر صحفى الاثنين، أن هناك مناقشات و محادثات حول هذا الأمر حيث ندرس إذا ما كان سيتم نقل السفارة كاملة أم جزء منها، مضيفا:" إنه ليس بالأمر البسيط ويجب أن يتم الأمر على مستوى الدولتين".

وأكد أنه سيكوم هناك عودة مرة أخرى للتحدث مع اللواء احمد زكى عابدين، حول مناقشة نقل السفارة الفرنسية إلى العاصمة الإدارية، خلال العام الحالى.

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وتعد فرنسا من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، حيث يتعدى إجمالى الاستثمارات الفرنسية 5 مليار دولارى، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التى تعمل فى مصر نحو 160 شركة وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.

ووقعت اورنج اليوم تقعد تشغيل وإنشاء وإدارة مركز بيانات العاصمة الادارية الجديدة بحضور اللواء احمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر و السفير الفرنسى بالقاهرة.

وتصل تكلفة المركز إلى 135 مليون دولار، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى من المركز خلال عام.