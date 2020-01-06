شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : انتاج أوبك تراجع 50 ألف برميل يومياً والان نبدء بالتفاصيل

أفادت رويترز أن انتاج أوبك من النفط تراجع في ديسمبر في ظل مزيد من الالتزام من جانب نيجيريا والعراق بالتخفيضات التي جرى التعهد بها.

وفي المتوسط، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم في عضويتها 14 دولة 29.50 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بحسب المسح. يقل ذلك بمقدار خمسين ألف برميل يوميا عن القراءة المعدلة لشهر نوفمبر.