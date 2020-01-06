شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: ننتهى من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد زكى عبدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، فى لقاء صحفى اليوم على هامش توقيع تعاقد مع شركة اورنج مصر لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية، إن هذا التعاقد سوف يثمر عن نتائج طيبة، حيث يتم تنفيذ المشروعات التكنولوجية بالعاصمة الإدارية فيما انتهى إليه الآخرون، لذلك نسعى لأن يكون مشروع فريد ونموذج يحتذى به فى مصر، حيث يتم إنشاء 14 مدينة جديدة ونسعى لتعميم نموذج العاصمة بها ثم تطبيقه فى المدن القائمة.

وأضاف أن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لن يؤثر على القاهرة ولكنها إضافة وجزء متقدم يعتمد على كل التقنيات الحديثة ولن نستغنى عن القاهرة أبدا كما يشيع البعض".

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وكشف عن تنفيذ 70% من مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وسيتم الانتهاء منه فى يونيو المقبل، مشيرا إلى تعاون مع شركات عالمية بمجال التكنولوجيا في العديد من مشروعات المياه والكهرباء وغيرها بالعاصمة الإدارية كما نستهدف تحقيق عائد وريح كبير من تلك المشروعات.

كما نوه إلى أن تمويل مشروعات العاصمة الإدارية يعتمد على بيع الأرضى ومطورين عقاريين ولم يتم إنفاق مليم واحدا من ميزانية الدولة، ونسعى للحصول على أعلى عائد حيث ننفذ مشروع استثمارى يخدم الأمن القومى.