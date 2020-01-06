شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس القابضة الكيماوية يستعرض تطوير شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة " سماد طلخا"، إحدى الشركات التابعة، ينقسم إلى جزءين الأول تأهيل المعدات الموجودة لوحدات الأمونيا وإنتاجيتها، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الإنتاجية إلى 95% من الطاقة التصميمة، لافتا إلى أنه جارى تأهيل وحدات اليوريا، حيث تم التعاقد عليها حاليا مع شركة عالمية، وخلال 12 شهرا سيتم الانتهاء من وحدة اليوريا من خلال التأهيل بالكامل، وبالتالى زيادة الطاقة الإنتاجية .

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365"، إنه يتبقى لدينا وحدات الحامض وهى 4 وحدات تعمل بطاقة تصل إلى 950 طنا يوميا، لافتا أن 3 وحدات ما تزال تعمل منها، لكن حالتها ليست بالكفاءة المطلوبة، وبالتالى نسعى إلى تأهيلها .

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وأشار مصطفى: " لدينا الآن خطتين، خطة إصحاح بيئى حيث نعمل صيانة وتشغيل للوحدات، حتى يتم انشاء وحدة جديدة تعمل بطاقة جيدة وهى الخطة القصرة والمتوسطة الاجل ".

وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى، أن شركة الدلتا للأسمدة، تعانى من تراكمات كثيرة من أعوام سابقة، نتيجة تقادم الماكينات، ونجحنا من خلال خطة مدروسة فى تقليل الخسارة من مليار جنيه للنصف تقريبا فى عام واحد، موضحا: "لدينا خطة تأهيل، وتم تمويلها وعمل عمرات للشركة، كانت سببا فى تحسن النتائج بشكل كبير، حيث نتوقع التحول للربح العام الجارى، أو القادم".

وتابع: إننا نسعى لإدخال تكنولوجيا جديدة وتطوير وحدة حامض النيتريك، بهدف استمرار الوفاء بما على الشركة من التزامات، وبالتالى نحتاج دعم الجميع معنا خاصة وزارة البيئة.

وأوضح مصطفى، أن الخطة طويلة الأجل تتضمن إنشاء الوحدة الجديدة للحامض، وتحتاج من 30 إلى 36 شهر للتنفيذ فور الاتفاق، وتصل تكلفة الوحدة لنحو 150 مليون يورو، سيتم تدبير جزء منها من الشركة القابضة، والجزء الثانى ستدبره الشركة المنفذة من خلال قرض أجنبى، موضحا إنه بإتمام تنفيذ تلك الوحدة تنطلق الشركة بشكل كبير ومثالى.