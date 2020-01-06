شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت فوق 70$ للمرة الأولى فى 8 أشهر بفعل تصاعد التوترات حول مقتل قاسم سليماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثاني على التوالي ، وتتداول فوق 70$ للبرميل للمرة الأولى فى ثمانية أشهر ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، عقب مقتل القائد العسكري الإيراني البارز "قاسم سليماني" فى غارة أمريكية.

ارتفع خام برنت إلى مستوي 70.72$ للبرميل الأعلى منذ 23 أيار/مايو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 69.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 69.23$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 3.6% ، بأكبر مكسب يومي منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بعد الإعلان عن مقتل القائد العسكري الإيراني البارز " قاسم سليماني" فى غارة جوية أمريكية على مطار بغداد .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.5% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول مكسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019 ، استنادا على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،وانخفاض المخزون الأمريكي ،بالإضافة إلى مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي.

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فى أحدث ردود الأفعال عقب مقتل الجنرال "قاسم سليماني " قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس قائد مليشيا الحشد العراقي ، فى غارة جوية أمريكية فى وقت مبكر يوم الجمعة على مطار بغداد الدولي.

أعلنت إيران أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ،كما أصدر البرلمان العراقي قرارا يدعو الحكومة العراقية إلى طرد القوات الأجنبية فى البلاد.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " يوم الأحد بفرض عقوبات على العراق "ثاني أكبر منتج للنفط فى أوبك" فى حال أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب من البلاد ،وتوعد إيران بالرد الفوري إذا قامت طهران بالرد فى أي وقت على مقتل قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن واشنطن ستستهدف أي من صانعي القرار السياسي فى إيران ، فى حال كانت هناك هجمات أخرى على المصالح الأمريكية من قبل القوات الإيرانية أو وكلائها.