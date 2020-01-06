شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع للمرة الأولى خلال 3 أيام بفعل تجدد مخاوف الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي ، خاصة بعد انكماش نشاط المصانع فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر بأسرع وتيرة فى عشر سنوات ، ويضغط على العملة الأمريكية أيضا عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى العملات ذات العائد المرتفع ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 96.54 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.90 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.36 نقطة.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار أكثر من 0.1% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة ،انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة فى كانون الأول/ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة فى أكثر من عشر سنوات ، فى ظل هبوط طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى فى 11 عاما ،وتراجع التوظيف فى المصانع لخامس شهر على التوالي.

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قال معهد التزويد الأمريكي إن مؤشره لنشاط المصانع فى البلاد تراجع إلى 47.2 نقطة الشهر الماضي من 48.1 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،وهي أقل قراءة منذ تموز/يوليو 2009 ،وتوقع خبراء أن يرتفع المؤشر لمستوي 49 نقطة.

فى أحدث ردود الأفعال عقب مقتل الجنرال "قاسم سليماني " قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس قائد مليشيا الحشد العراقي ، فى غارة جوية أمريكية فى وقت مبكر يوم الجمعة على مطار بغداد الدولي.

أعلنت إيران أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ،كما أصدر البرلمان العراقي قرارا يدعو الحكومة العراقية إلى طرد القوات الأجنبية فى البلاد.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " يوم الأحد بفرض عقوبات على العراق فى حال أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب من البلاد ،وتوعد إيران بالرد الفوري إذا قامت طهران بالرد فى أي وقت على مقتل قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن واشنطن ستستهدف أي من صانعي القرار السياسي فى إيران ، فى حال كانت هناك هجمات أخرى على المصالح الأمريكية من قبل القوات الإيرانية أو وكلائها.