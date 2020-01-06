شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل تصاعد التوترات عقب اغتيال القائد الإيراني " قاسم سليماني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار الإقبال الواسع على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ، عقب اغتيال القائد الإيراني " قاسم سليماني" فى عملية عسكرية للجيش الأمريكي.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 2.0% إلى مستوي 18.50$ الأعلى منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 18.13$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 18.11$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" فى ختام تعاملات يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار صعود معظم أسعار المعادن الثمينة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب الاستثماري المرتفع على أصول الملاذات الآمنة.

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لا تزال التوترات تتصاعد على نحو غير مسبق ، بين الولايات المتحدة وإيران ، عقب مقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني " فى غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي على مطار بغداد الدولي.

أعلنت إيران أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ، كما أصدر البرلمان العراقي قرارا يدعو الحكومة العراقية إلى طرد القوات الأجنبية فى البلاد.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " يوم الأحد بفرض عقوبات على العراق فى حال أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب من البلاد ،وتوعد إيران بالرد الفوري إذا قامت طهران بالرد فى أي وقت على مقتل قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن واشنطن ستستهدف أي من صانعي القرار السياسي فى إيران ، فى حال كانت هناك هجمات أخرى على المصالح الأمريكية من قبل القوات الإيرانية أو وكلائها.