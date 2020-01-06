شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،والتي اندلعت على نحو غير مسبق ، عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل تصاعد التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.4% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أعلى مستوياته على الإطلاق عند 420.7 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 2% ،تاليه قطاعي البنوك والمواد الكيمائية ،وكان قطاع الطاقة الاستثناء الوحيد بفضل الصعود الواسع فى أسعار النفط بالسوق العالمي.

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فى أحدث ردود الأفعال عقب مقتل الجنرال "قاسم سليماني " قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس قائد مليشيا الحشد العراقي ، فى غارة جوية أمريكية فى وقت مبكر يوم الجمعة على مطار بغداد الدولي.

أعلنت إيران أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ،كما أصدر البرلمان العراقي قرارا يدعو الحكومة العراقية إلى طرد القوات الأجنبية فى البلاد.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " يوم الأحد بفرض عقوبات على العراق فى حال أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب من البلاد ،وتوعد إيران بالرد الفوري إذا قامت طهران بالرد فى أي وقت على مقتل قاسم سليماني.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,258.14 نقطة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.2% ، ،وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 1.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.6 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،و فى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنحو 1.0 %.