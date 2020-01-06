شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى سبع سنوات ، لتواصل مكاسبها القوية لليوم التاسع على التوالي ، مع استمرار الإقبال الواسع على شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل اشتعال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة أمريكية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.8% إلى 1,588.50$ الأعلى 10 نيسان/أبريل 2013 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,560.20$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,559.84$.

أنهي المعدن الأصفر "الذهب" تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أيار/مايو 2019 ، بعد الإعلان عن مقتل قادة عسكريين بارزين فى إيران والعراق فى غارة أمريكية على مطار بغداد.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

بأوامر مباشرة من الرئيس "دونالد ترامب" نفذ الجيش الأمريكي فى وقت مبكر يوم الجمعة غارة جوية على مطار بغداد الدولي ، أسفرت عن مقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس قائد الحشد العراقي.

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الضربة بالعمل الدفاعي ألاستباقي الهادف لحماية الأمريكيين فى الخارج ،مشيرا إلى أن سليمان هو من أقر الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد قبل أيام وكان يخطط لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين فى المنطقة.

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من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الهجوم بالتصعيد الخطير والمتهور، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل عواقب مغامراتها المارقة.

ويعد مقتل القائد الإيراني البارز "قاسم سليماني" تصعيدا خطيرا فى الحرب الخفية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران ،والتي قد تتطور إلى حدوث مواجهات عسكرية مباشرة ، خاصة مع تعهد الزعيم الإيراني "على خامنئي " برد قاس على الضربة الأمريكية.

ولا تزال الأحداث تتسرع فى المنطقة إلى المزيد من التصعيد ،لتعزز احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى.

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن واشنطن ستستهدف أي من صانعي القرار السياسي فى إيران ، فى حال كانت هناك هجمات أخرى على المصالح الأمريكية من قبل القوات الإيرانية أو وكلائها.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد بفرض عقوبات على العراق فى حال أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب من البلاد ،وكان البرلمان العراقي قد اتخذ موقفا قويا ملزما للحكومة العراقية بالعمل على طرد القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من البلاد.

كما قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران إذا قامت طهران بالرد فى أي وقت على مقتل قاسم سليماني.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 895.3 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.