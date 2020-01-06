شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى مستقراً حول 0.6950، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7015، بينما تتواجد أهدافه التالية عند 0.6870 ثم 0.6790.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط