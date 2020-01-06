شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ليقترب من تغطية الفجوة الصاعدة التي ظهرت مع افتتاح تداولات اليوم، وطالما أن السعر فوق 68.95، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسره هذا المستوى سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، بينما تبدأ أهدافنا الإيجابية التالية عند 71.10 وتمتد إلى 74.73.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 72.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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