شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً الآن ليقترب من اختبار المقاومة المخترقة للقناة الصاعدة، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم قائماً، معتمدين على الثبات فوق مستوى 63.30، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 66.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد