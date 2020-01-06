شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً ليضغط على مستوى 18.38، مما قد يدفع السعر لاختبار خط الاتجاه اللحظي الصاعد عند 18.05 قبل محاولة استئناف الاتجاه الصاعد من جديد، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 18.38 مطلوب لاستمرار السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 18.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.30 والمقاومة 18.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد