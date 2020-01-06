شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول 1575.00 منذ الصباح، وبما أن السعر فوق 1556.70، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة، والتي تستهدف مناطق 1617.00 على المدى القريب، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يقدم الدعم الإيجابي للموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد